My Hero Academia: Bakugo e il suo piccolo, grande fan nell'art dell'assistente Noguchi

Approfittando della messa in pausa della serializzazione di My Hero Academia, l'assistente di Kohei Horikoshi torna a condividere un nuovo sketch sul proprio profilo Twitter. Nell'art di Yoshinori Noguchi, Katsuki Bakugo ha un piccolo, grande fan!

L'uscita di My Hero Academia capitolo 356 è stata fissata per il 19 giugno. In questa settimana di stop, l'assistente Noguchi ha realizzato altri due bozzetti molto divertenti. L'eroe Katsuki Bakugo, il cui nome ufficiale è Dynamight, ha trovato un primo fan. Poggiato sul tronco di un albero, Kacchan siede con il suo fanboy numero uno, Izuku Midoriya. Tornato bambino, Deku riposa, con tanto di bava alla bocca, mentre viene cullato dal suo eroe preferito.

Il secondo sketch, prosegue la divertente scenetta. Mentre Bakugo sbuffa, il piccolo Deku continua a sognare emozionanti avventure: un giorno anche lui diventerà un grande eroe proprio come Dynamight. Nonostante l'apparente senso di fastidio provato, nemmeno Kacchan può negare un riposino al suo fanboy Midoriya.

Le due illustrazioni, rigorosamente in bianco e nero, sono state condivise sull'account Twitter ufficiale @nstime23, dove l'assistente di Horikoshi pubblica continuamente sketch di My Hero Academia. Anche se non nello stesso modo, anche nella realtà Deku è il fan numero uno di Bakugo. I due protagonisti, sono infatti amici di lunga data.