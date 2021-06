My Hero Academia: Bakugo è pronto a esplodere in questo cosplay al femminile

Grande protagonista del primo arco narrativo della Stagione 5 di My Hero Academia è stato Katsuki Bakugo, il quale ha dimostrato di aver acquisito un'inaspettata maturità e di essere diventato ancora più potente e astuto. Ammiriamolo in questo cosplay al femminile nato per omaggiare il protagonista, uno dei più amati dalla community.

Durante il quarto round del test congiunto tra la Classe 1-A e la Classe 1-B, Bakugo ha sconvolto gli spettatori. A differenza di come si sarebbe comportato in precedenza, Katsuki non è partito all'azione solitario, bensì ha protetto i suoi compagni di team e si è affidato a loro nel momento del bisogno. Così facendo, in soli cinque minuti si è sbarazzato dei rivali della classe avversaria, portando il risultato sul 2-1.

Il suo esplosivo Quirk ha emozionato i fan, tra cui la cosplayer Nezu, che lo ha omaggiato con un'interpretazione al femminile. Gli scatti, condivisi sul proprio profilo Instagram, vedono un biondissimo Bakugo atteggiarsi spavaldo come suo solito, pronto a provocare e sfidare chiunque lo circondi.

Oltre che nel suo costume da Hero, la cosplayer ha interpretato Bakugo facendogli anche indossare la divisa scolastica del Liceo Yuei. Cosa ne pensate di questa interpretazione, e quale scatto tra quelli in calce all'articolo preferite?

Winnie the Pooh arriva in My Hero Academia in questo sketch ufficiale. Studio BONES è al lavoro sul secondo cour di My Hero Academia 5.