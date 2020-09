My Hero Academia: Bakugo protagonista di un colpo di scena nel capitolo 285

Nell’ultimo capitolo del manga di My Hero Academia, Midoriya si è trovato ad aver bisogno dell’aiuto di Bakugo, che ha ideato un piano per sconfiggere Shigaraki e il Fronte di Liberazione del Paranormale. L'autore però aveva in serbo un colpo di grazia che ha lasciato i fan sbigottiti.

Se non avete letto il capitolo 285 del manga vi consigliamo di non proseguire oltre se non volete spoiler!

Midoriya sta spingendo il suo potere dello One for All oltre ogni limite nella sua battaglia contro Shigaraki e sta facendo di tutto per tenere il capo del Fronte di Liberazione del Paranormale in aria, dove non può fare del male né agli eroi né al resto del mondo.

Izuku cerca di resistere, colpo dopo colpo, e nonostante ci metta tutta la sua energia e tutta la sua volontà sappiamo bene che il corpo di Deku non resisterà ancora molto prima di subire danni permanenti, senza contare cosa potrebbe accadergli se il leader della Lega dei Cattivi lo raggiungesse. Bakugo non perde tempo e mentre assiste alla titanica battaglia sopra alla sua testa, organizza un piano.

Bakugo, Midoriya e Todoroki hanno svolto un tirocinio per l'eroe numero uno, Endeavor, così da poter imparare a governare meglio i loro quirk, e così l'esplosivo eroe riesce a coinvolgere il padre di Shoto nel suo piano. Mente Todoroki, Endeavor e Bakugo si dirigono verso la battaglia in aria, l'eroe numero uno Endeavor utilizza il suo attacco più potente, il Prominence Burn, lasciando Shigaraki in difficoltà.

Bakugo non si ferma lì, per proteggere l'amico Midoriya infatti, si farà colpire al suo posto da Shigaraki, che lo trafigge con i suoi fili mortali di All for One. In questa scena, Bakugo si sacrifica per salvare Izuku, in una scena devastante che ci ricorda inevitabilmente quando, nei primi capitoli del manga, Deku ha rischiato la sua vita per salvare l'amico Kacchan, nonostante non avesse ancora nessun quirk.

Come pensate che andrà a finire questa battaglia? Bakugo si salverà? Mentre ci asciughiamo le lacrime, vi ricordiamo che è stato annunciato il mese di uscita di My Hero Academia 5. Se invece volete approfondire gli eventi del capitolo 285, vi consigliamo di leggere altre considerazioni sul capitolo 285 di My Hero Academia.