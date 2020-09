My Hero Academia: la vita di Bakugo a rischio? Ecco cosa sta succedendo

La guerra totale tra Pro Heroes e Villain è a un passo dalla fine, ma tra gravi feriti e morti, la battaglia vede solamente tre figure ancora all'attivo: Deku, Shigaraki e Bakugo. Nonostante il vantaggio numerico, le forze del bene di My Hero Academia non se la passano bene.

Il capitolo 285 di My Hero Academia, pubblicato lo scorso fine settimana, ha visto Katsuki Bakugo diventare finalmente un eroe a tutti gli effetti. Il ragazzo esplosivo ha messo in gioco la sua vita pur di difendere il suo "odiatissimo amico" Deku, il quale stava per soccombere dinanzi alla furia del leader dei Villain.

Midoriya, esausto dopo aver sfruttato il One For All 100%, stava per subire un colpo mortale, ma improvvisamente Bakugo ha intercettato l'attacco. Pur di salvare la vita del rivale, il giovane eroe si è mosso istintivamente. Se ben ricordate, lo stesso fece Midoriya praticamente a inizio serie, quando un mostro melmoso attaccò la città prendendo in ostaggio Bakugo. Il conto tra i due è finalmente saldato, ma a quale prezzo?

In seguito al colpo ricevuto, Bakugo è stato trafitto da due punte, una nella spalla e l'altra nello stomaco. Visto e considerato che quest'ultima zona è la sede d'importanti organi vitali, il futuro del ragazzo sembra nero. Per My Hero Academia 286 l'attesa è alle stelle; Bakugo riuscirà a sopravvivere?