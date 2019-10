My Hero Academia: Bakugo rivela un punto debole del suo Quirk

Durante l'ultimo capitolo di My Hero Academia i nostri aspiranti eroi hanno cominciato il loro allenamento con Endeavor, e pian piano si stanno confidando con lui per migliorare le proprie capacità. Bakugo, di solito imperturbabile, ha dichiarato all'eroe una difficoltà ben precisa riguardante il suo Quirk.

Endeavor, infatti, sta mettendo alla prova i tre ragazzi all'interno di piccole missioni, nelle quali si evidenziano capacità indispensabili per un eroe, come velocità, resistenza e forza. Endeavor è sensibilmente più rapido dei tre apprendisti grazie all'uso del suo Flashfire, e in questo frangente Bakugo rivela una sua personale difficoltà.

Il ragazzo non riesce a tenere il passo, e si giustifica dicendo che per via del clima fortemente invernale i suoi Bracciali Granata gli risultano ostruiti, non consentendogli di generale le sue propulsive esplosioni. Endeavor gli risponde subito a tono, dicendo che scuse di questo tipo non gli consentiranno di migliorare, visto che ora si sta allenando sul campo e non più a scuola.

L'eroe professionista si è mostrato molto disponibile nei riguardi dei tre ragazzi, e oltre a Bakugo si è confrontato anche con Midroiya, il quale gli ha rivelato le sue difficoltà nel controllo del One for All.

E' molto apprezzabile l'evoluzione caratteriale del personaggio, che se in un primo momento ci era stato presentato come un vero mostro, con l'avanzamento della narrazione ha sviluppato sempre di più un sentimento di redenzione, maturando una sensibilità - soprattutto verso Todoroki - prima assente.

Voi che ne pensate di quest'evoluzione? Fatecelo sapere con un commento!

My Hero Academia ha svelato la prima regola per essere un eroe professionista. In un altro articolo dedicato a My Hero Academia abbiamo approfondito l'evoluzione del rapporto tra Endeavor e Todoroki.