My Hero Academia: Bakugo si tinge al femminile in questo esplosivo cosplay

My Hero Academia è uno degli attuali pilastri di Weekly Shonen Jump. L'opera di Kohei Horikoshi, infatti, non gode soltanto di 4 stagioni televisive, di cui una quinta in dirittura d'arrivo, ma anche di una popolarità con pochi eguali. A riprova di ciò spiccano numerose manifestazioni di creatività, alcune delle quali anche piuttosto originali.

In attesa dell'uscita della stagione 5 di My Hero Academia, il franchise continua ad arricchirsi attraverso la formula dell'animazione. Da qualche giorno, infatti, Studio BONES ha annunciato un nuovo film, il terzo legato al manga di Horikoshi sensei, la cui produzione non andrà tuttavia ad intaccare i lavori sulla quinta serie. La produzione televisiva, ad ogni modo, procede di pari passo alle manifestazioni di creatività degli appassionati che continuano a supportare l'opera attraverso illustrazioni, cosplay e tanto altro.

Recente un'appassionata di My Hero Academia, chiru_2michiru, ha tentato di reinterpretare il personaggio più esplosivo della storia, Bakugo, attraverso un particolare cosplay. Il risultato in questione, che potete ammirare in calce alla notizia, è stato notevolmente apprezzato dalla community del franchise, con oltre 5 mila manifestazioni positive allegate ad entrambe le foto, complice soprattutto una resa estremamente fedele all'originale.

E voi, invece, cosa ne pensate del lavoro della talentuosa cosplayer chiru_2michiru? Fatecelo sapere con un commento qua sotto. Qualora siate interessati ad altri suoi progetti, potete dare un'occhiata al suo profilo Instagram accessibile tramite il link alla fonte.