My Hero Academia, Bakugo torna in azione nel nuovo, incredibile disegno di Horikoshi

In un universo ricco di eroi e avventure straordinarie, Izuku Midoriya incarna senza dubbio il fulcro di My Hero Academia, ma è il temperamento esplosivo di Katsuki Bakugo che continua a catturare l'attenzione dei fan. Da rivale di Deku a suo più grande sostenitore, questo ragazzo si è trasformato in un eroe impetuoso nel corso del manga e dell'anime.

Recentemente, il creatore di My Hero Academia ha colto l'opportunità per mettere in luce il ruolo cruciale che Katsuki Bakugo avrà nella prossima stagione dell'anime. Evitando gli spoiler, è chiaro che il ragazzo sarà centrale nella settima stagione dell'anime di My Hero Academia. Con i villain più pericolosi di sempre in circolazione - a partire da Shigaraki, Dabi e Himiko Toga - Bakugo si troverà di fronte a sfide ancora più grandi di quelle che ha affrontato finora. Con il futuro dell'intera classe in bilico, Bakugo e i suoi compagni affronteranno sfide che metteranno alla prova il loro coraggio e la loro determinazione.

Il creatore di My Hero Academia, Kohei Horikoshi, continua a stupire i fan con le sue opere d'arte, mantenendo viva l'attenzione sui suoi personaggi più amati. Pur essendo impegnato con la pubblicazione regolare dei nuovi capitoli del manga, Horikoshi trova il tempo per dedicarsi alla creazione di nuove illustrazioni che celebrano il mondo che ha creato. Anche se Bakugo potrebbe non avere uno spin-off dedicato, il desiderio dei fan di vedere Horikoshi esplorare ulteriormente il suo percorso è palpabile, alimentando le speranze per il futuro della serie.

Nonostante si stia avvicinando al suo arco finale, il destino esatto di My Hero Academia rimane avvolto nel mistero. Horikoshi non ha rivelato quanti capitoli restino da pubblicare, mantenendo l'atmosfera carica di suspense e anticipazione.

