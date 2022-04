My Hero Academia: Bakugo torna bambino nello sketch dell'assistente Yoshinori

Nel vasto universo di My Hero Academia Tatsuki Bakugo ricopre sicuramente un ruolo particolare, e non solo per le sue straordinarie capacità come Hero. Nato come rivale del protagonista Midoriya, nel corso delle numerose e pericolose avventure condivise con i suoi compagni, tra cui lo stesso Deku, Bakugo ha subito un’evoluzione impressionante.

Dall’orgoglioso bulletto che si vantava delle proprie abilità fino a diventare uno degli alleati e sostenitori più importanti dell’intera opera, Bakugo ha saputo conquistare milioni di appassionati, raggiungendo costantemente le prime posizioni nei sondaggi sui migliori personaggi. Tuttavia, cambiando prospettiva, uno degli assistenti di Kohei Horikoshi, vale a dire Yoshinori, ha voluto riportare Bakugo indietro di molti anni, rappresentandolo come un bebè in braccio allo stesso Deku.

Le lettere DKBK, riferite ai nomi dei due Hero, l’artista ha voluto condividere con la community il disegno, pubblicando il post che trovate in fondo alla pagina, dove un sorridente Deku guarda un piccolo e agitato Bakugo, che sembra voler scappare. Come di consueto fateci sapere cosa ne pensate nella sezione riservata ai commenti. Ricordiamo infine che il tragico destino di Dabi sembra ormai inevitabile, e vi lasciamo agli spoiler e alle immagini del capitolo 351 di My Hero Academia in arrivo domenica 24 aprile su Manga Plus.