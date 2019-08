My Hero Academia: banca italiana diventa virale con una pubblicità ispirata all'anime!

Le aspettative legate a My Hero Academia 4 sono stellari, visto anche il recente successo riscosso dall'anime. Proprio da questo successo è nata la bizzarra idea di una piccola banca italiana, che ha deciso di pubblicizzarsi utilizzando dei personaggi fortemente ispirati a quelli della serie. Neanche a dirlo, l'idea ha già fatto il giro del mondo.

Dopo che l'utente Reddit Swiss666 ha pubblicato sul social una foto della trovata pubblicitaria infatti, Internet è letteralmente esploso. La foto ha ottenuto più di 7000 upvote su Reddit ed è stata successivamente diffusa da tutti principali siti di informazione dedicati agli anime.

L'immagine, visibile in calce, mostra un quartetto di giovani che risulterà decisamente familiare a tutti i fan di Boku no Hero. Nonostante i personaggi siano stati modificati per non incorrere in violazioni di copyright infatti, sono facilmente riconoscibili i tratti del protagonista Izuku Midoriya al centro, Ochaco Uraraka alla sua sinistra, Tsuyu Asui in basso e quello che sembrerebbe Tenya Iida al fondo.

Il successo delle trovata pubblicitaria è stata allo stesso tempo croce e delizia per la banca, che ha visto crescere esponenzialmente i follower sui propri profili social ma si è trovata a dover fronteggiare un caso di violazione dei diritti di autore. L'immagine attualmente non è più disponibile sul sito della BCC.

Cosa ne pensate? Ne è valsa la pena secondo voi? Fatecelo sapere lasciando un commento nel riquadro qui sotto. Se siete fan della serie inoltre, vi consigliamo di dare un'occhiata al recente trailer di My Hero Academia: Heroes Rising.