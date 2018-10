My Hero Academia: Banpresto mostra una splendida figure di All Might

Con la popolarità della serie di My Hero Academia che continua a crescere a vista d'occhio, oggetti pregiati e figure da collezione si moltiplicano, con alcune che arrivano a mostrare i nostri beniamini in tutta la loro grandezza.La nuova figure dedicata da Banpresto a All Might sembra proprio essere un esempio perfetto di questo genere di prodotti

I fan della serie di My Hero Academia stanno rapidamente crescendo, e con la fama e la popolarità che aumentano, cresce anche l'interesse dei mercati, in tutte le forme possibili. Una grande fetta dell'economia legata a serie come quella in questione è basata sulla vendita di oggetti e prodotti multimediali da collezione, che restituiscano ai fan le sensazioni trasmesse dall'opera che li appassiona grazie alla qualità che li contraddistingue.

La nuova figure che Banpresto ha dedicato ad uno dei personaggi chiave del manga ideato da Kōhei Horikoshi, il formidabile All Might, sembra proprio volersi inserire all'interno di questo solco produttivo. Infatti pare proprio che si tratterà di un oggetto assolutamente imperdibile per qualsiasi appassionato, dato che mostra l'eroe numero 1 in tutto il suo splendore. Il costume sgargiante, la biondissima capigliatura elettrica e l'immancabile sorriso smagliante che lo contraddistinguono rivivono in maniera vivida e realistica. Come ci informa l'annuncio, la statuetta ha un arrivo sui mercati previsto per il marzo del 2019, con i preordini che sono già disponibili presso i rivenditori di seconda mano come Tokyo Otaku Mode. Il pezzo farà parte della collana della Banpresto conosciuta come Age of Heroes.

Non sappiamo se il personaggio avrà una figure che lo ritrae nel suo aspetto ordinario, che ormai i fan conoscono bene, ma per tutti coloro che sono che sono interessati ad altri prodotti legati al franchise di My Hero Academia, Banpresto ha già portato sul mercato figure dedicate a Izuku Midoriya, Bakugo Katsuki, e Shoto Todoroki.

My Hero Academia è un manga shōnen scritto e disegnato da Kōhei Horikoshi, da cui è stata tratta una serie animata arrivata alla terza stagione, con la quarta già in produzione, visibile per intero su VVVVID.