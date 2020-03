My Hero Academia: la battaglia comincia! L'attesa di vedere Deku e Tomura sale sempre più

Mentre la quarta stagione di My hero Academia si avvicina alla fine, il manga sta entrando nel vivo dell'azione. Più precisamente nel momento in cui, stile Avengers, Pro Hero e Villain iniziano lo scontro finale per la resa dei conti. Con i Pro Hero che, scoperta la locazione dei cattivi, tendono un'imboscata cogliendoli alla sprovvista.

E dopo un tempo più o meno lungo di preparazione a questa battaglia, dopo capitoli nei quali i Pro Hero hanno cercato di capire se davvero l'Unione dei Villain si era fusa con l'Esercito di Liberazione dei Super-poteri, dando vita al Fronte di Liberazione del Paranormale, Horikoshi ha messo tutte le pedine al loro posto per dar vita a quella che pensiamo sarà una delle battaglie più epiche mai viste in My Hero Academia. Solo il fatto di come i due fronti entrano in battaglia, correndo uno contro l'altro, ci ha ricordato tantissimo l'ultimo film degli Avengers contro Thanos.

La curiosità di sapere cosa succederà e come si svilupperà la vicenda è alta. Come è alta l'attesa di veder arrivare sul campo di battaglia il nostro protagonista Izuku Midoriya, per ora assente, e il leader dei cattivi, Shigaraki Tomura. Proprio su quest'ultimo, tutti gli appassionati sono molto curiosi di scoprire, dopo l'esperimento subito, la sua forza e quale livello abbia effettivamente raggiunto. Per quanto sia il cattivo, c'è da dire che Tomura è forse uno dei Villain più belli e carismatici degli ultimi tempi. Tanto nell'aspetto, quanto nel carattere stravagante.

E mentre la battaglia su fronte comincia, senza esclusioni di colpi né dall'uno, né dall'altro lato, la frenesia nei fan cresce sempre di più e, siamo certi, esploderà letteralmente quando i due personaggi sopracitati faranno il loro ingresso nella battaglia.

Stai leggendo il manga? Cosa ne pensi di questo epico scontro che si profila all'orizzonte?

Spoiler di My Hero Academia 264: tanta azione e uno sguardo da incubo.