My Hero Academia: una battaglia emozionante nella cover del volume 27

My Hero Academia si trova ormai a un punto di svolta nella storia, con Shigaraki che ha ereditato l'All for One ed è automaticamente divenuto la minaccia più pericolosa per i nostri eroi. Ma prima di conoscere l'esito della battaglia, è il momento di ripassare gli ultimi avvenimenti con l'attesissimo volume 27.

Con un leggero anticipo, la casa editrice e Kohei Horikoshi hanno svelato contemporaneamente al pubblico la copertina a colori dell'ultimo tankobon di My Hero Academia, lo stesso che potete ammirare in fondo alla pagina. La cover è interamente dedicata alla battaglia tra Hawks e Twice, evento che ha emozionato numerosi lettori. Salvo imprevisti, dunque, il numero conterrà i capitoli dal 256 al 266 (o 267) e proseguiranno l'ultimo arco narrativo attualmente in corso.

Per l'occasione, inoltre, il sensei ha voluto realizzazione uno sketch promozionale per omaggiare la presentazione della copertina a colori, disegno che potete ammirare anch'esso in calce alla notizia. Lo schizzo ritrae Mirko mentre tiene in mano il nuovo volume, con alle spalle Todoroki, Bakugo e Midoriya. L'autore ha rivelato più volte di apprezzare particolarmente l'eroina coniglio, motivo che l'ha spinto a renderla protagonista negli ultimi avvenimenti del manga.

E voi, invece, cosa ne pensate dell'illustrazione originale per il volume 27 del manga, vi piace? Fatecelo sapere, come di consueto, con un commento nell'apposito riquadro qua sotto, ma non prima di aver dato un'occhiata a questa fan-art dedicata a Dabi.