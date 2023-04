My Hero Academia: la battaglia finale della classe 1-A in questo poster unico

Tutti attendevano il capitolo 385 di My Hero Academia, un capitolo che avrebbe fatto proseguire il manga verso il finale tanto atteso di cui si discute da anni. Kohei Horikoshi ormai ha messo tutti i cattivi contro i protagonisti, tirando le redini della situazione e facendo venire tutti i nodi al pettine, con poco spazio per altri eventi.

Il capitolo che doveva debuttare domenica 9 aprile 2023 su Manga Plus però è stato rimandato. Come ormai ben noto, Kohei Horikoshi è stato costretto a una pausa imprevista, e così My Hero Academia non è stato pubblicato su Weekly Shonen Jump #19. I lettori sono così rimasti per un'altra settimana senza un avanzamento della storia, ma la rivista ha deciso di non lasciarli completamente a mani vuote.

Horikoshi è noto per la sua realizzazione di altre illustrazioni anche fuori dal manga, e molto spesso queste vengono caricate su Twitter, ma non stavolta. Il mangaka ha infatti realizzato un'immagine della classe 1-A della Yuei che inizia la guerra finale di My Hero Academia. Apparsa sulla rivista la posto del capitolo 385 del manga, questa illustrazione raccoglie tutti e venti i ragazzi conosciutisi in questo percorso scolastico, con Deku in alto a sinistra, Bakugo in alto a destra e nel mezzo tutti gli altri, chi più grande e chi più piccolo, tutti con toni in bianco e nero più un colore verdino simile a quello dei capelli del protagonista che dà un effetto di tricromia.

La battaglia ultima della classe 1-A è nel pieno, quale sarà questo grande finale di My Hero Academia?