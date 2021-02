My Hero Academia: la battaglia impervia nel nuovo, spettacolare poster della Stagione 5

BONES ha pubblicato il terzo poster di My Hero Academia 5, la nuova stagione dell'anime in uscita il 27 marzo 2021. L'illustrazione, realizzata dal character designer Yoshihiko Umakoshi, anticipa l'attesissimo scontro tra la 1-A e la 1-B del Liceo Yuei, in quello che si prospetta essere un arco narrativo ricco di azione.

Il poster mostra i componenti principali delle due classi, già protagonisti di altrettante key visual pubblicate lo scorso mese. La nuova saga segnerà anche il grande ritorno di Shinso, prodigio della 1-B apparso per la prima volta durante l'arco narrativo del festival sportivo, raccontato nella prima metà della seconda stagione. Nel caso in cui un semplice poster non vi bastasse, vi ricordiamo che entro la fine del mese sarà pubblicato il secondo trailer della Stagione 5, in cui saranno rivelate anche sigle di apertura e di chiusura.

La quinta stagione di My Hero Academia ci accompagnerà fino al mese di settembre, e potrebbe essere trasmessa in concomitanza con il terzo film del franchise, atteso per la generica estate del 2021. Per il momento BONES non ha rivelato dettagli in merito.

E voi cosa ne pensate? Vi piace il nuovo poster? Fatecelo sapere con un commento! Nel caso in cui voleste saperne di più sui nuovi episodi, invece, vi rimandiamo al nostro approfondimento su My Hero Academia 5.