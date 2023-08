My Hero Academia: una battaglia nel segno della propria maestra

L'implacabile All For One è stato infine fermato e a riuscirci è stata proprio la sua nemesi peggiore, quell'All Might che nessuno poteva pensare potesse tornare in battaglia. Sull'ex Simbolo della Pace di My Hero Academia, tuttavia, incombe la profezia del suo ex braccio destro Sir Nighteye.

Armored All Might è arrivato in My Hero Academia 396 per combattere All For One sottraendogli tempo prezioso e impedendogli di ricongiungersi a Tomura Shigaraki. Nel capitolo successivo dell'opera di Kohei Horikoshi la battaglia prosegue, ma prende una piega pessima per l'eroe tornato in battaglia come Iron Man.

Il capitolo 397 di My Hero Academia comincia con All Might robotizzato che attacca ripetutamente All For One indirizzandogli degli sfottò. Un 55enne, per giunta ormai privo di Quirk, sta tenendo testa al decantato Re Demone. Una combinazione randomica di Quirk, tuttavia, allontana Armored All Might, che riesce a difendersi unicamente grazie all'autoguardia fornita dal Dark Shadow della sua tuta mech.

A quel punto, in My Hero Academia 397 è All For One a perdere la pazienza e rispondergli per le rime. All Might è ormai solamente immondizia, che per qualche motivo ha riottenuto fiducia grazie a una tuta composta da rifiuti. Una volta che l'avrà fatta a pezzi, anche lui sarà morto. A differenza delle persone e dei loro Quirk, infatti, gli oggetti non possono superare i propri limiti. All Might, tuttavia, ricordando il primo incontro con la maestra Nana Shimura, non la pensa così e si rilancia all'attacco azzittendo il nemico.