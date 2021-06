My Hero Academia batte Demon Slayer in occidente: il manga di Horikoshi è il più richiesto

VIZ Media ha recentemente pubblicato i dati di vendita di My Hero Academia e Demon Slayer: Kimetsu no Yaiba nell'anglosfera, ovvero nell'insieme di nazioni più grandi in cui si parla la lingua inglese. I numeri sottolineano ancora una volta il successo dell'opera di Gotouge, anche se a quanto pare la serie più richiesta continua ad essere quella di Kohei Horikoshi.

Secondo quanto riportato da VIZ Media, My Hero Academia vanta ben 9 milioni di copie in circolazione tra USA, Canada, Regno Unito, Australia e Nuova Zelanda, su un totale di 50 milioni di copie stampate in tutto il mondo. Demon Slayer, invece, è fermo a 4 milioni di copie in circolazione, numero che tuttavia dovrebbe crescere ulteriormente nel corso del 2021. Vale anche la pena ricordare che My Hero Academia ha iniziato la pubblicazione tra 2015 e 2016, mentre Demon Slayer è arrivato solo nel 2018.

In tutti i casi, VIZ Media ha affermato che la serie di Horikoshi resta la migliore in termini di richiesta da parte dei lettori, anche se entrambe sono considerate best seller. Purtroppo al momento non sono stati rivelati i dati inerenti le vendite di Jujutsu Kaisen, in grande crescita in Giappone e nel resto del mondo, ma è stato confermato che Chainsaw Man ha registrato un lancio decisamente superiore alle aspettative.

My Hero Academia è una delle serie giapponesi più popolari al mondo, merito anche dell'eccezionale anime di Studio BONES. L'opera riceverà presto il suo terzo lungometraggio animato, My Hero Academia: World Heroes Mission, e sarà interessante scoprire se anche questo riuscirà a bissare il recente successo di Demon Slayer: Kimetsu no Yaiba.