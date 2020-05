My Hero Academia: la bella Bubble Girl protagonista del cosplay di K8Sarkissian

Nel mondo degli eroi di My Hero Academia ci sono ovviamente coloro che portano sulle spalle il peso della società con un'agenzia e chi invece aiuta dietro le quinte sia in modo organizzativo che diretto, ovvero le cosiddette spalle. Tra le spalle introdotte nella quarta stagione di My Hero Academia c'è Bubble Girl.

Naturalmente presente anche nel manga scritto e disegnato da Kohei Horikoshi, Bubble Girl fu originariamente creata da un fan dell'opera che presentò il suo disegno al mangaka. Questi lo prese e lo introdusse in My Hero Academia inserendola nell'agenzia di Sir Nighteye. Pelle verde acqua che ricorda il mare, capelli e occhi blu oltre a un vestito parecchio rivelatore e che mantiene la stessa tonalità di colorazione.

K8Sarkissian ha deciso di dedicare a Bubble Girl un cosplay sexy che ne mette in luce le forme. Dalla maglia che lascia intravedere il seno come capitava a Tia Harribel di Bleach a un pantaloncino quasi inguinale, questa ragazza di My Hero Academia non si fa scrupolo nel mettere in mostra il corpo. Il vestito finisce con alcune calze sempre color blu e due stivali bianchi e oro, oltre a una maschera sul volto e alcuni guanti. Cosa ne pensate di questo cosplay di Bubble Girl?

La prossima stagione di My Hero Academia sarà la quinta e da poco sono stati rivelati nuovi dettagli.