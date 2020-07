My Hero Academia: una bella Mina Ashido prende vita col cosplay di Mangoecos

Con il fenomeno dei cosplay sempre più in crescita, sono tanti i personaggi ad essere oramai continuamente al centro dell'attenzione. Chi vuole conquistare più fan possibili si orienta verso i grandi classici, ad esempio Bulma di Dragon Ball, ma c'è anche chi si concentra su personaggi minori come Mina Ashido di My Hero Academia.

Le ragazze della Yuei più realizzate nel mondo dei cosplay sono Ochako Uraraka e Momo Yaoyorozu, ma non va dimenticato che ci sono altre fanciulle, tra cui l'aspirante eroina Pinky. Mina Ashido si presenta con una pelle violacea e rosa, colore simile a quello dei capelli, più due corna che spuntano dai lati della testa e occhi gialli con sclera nera. Quando è in veste da eroe ha una calzamaglia molto lunga e con uno sfondo azzurro, intramezzato da disegni viola, mentre ci sono grosse porzioni di pelle che le permettono di utilizzare al meglio il suo quirk acido.

La ragazza di My Hero Academia ha ora preso vita grazie agli sforzi di Mangoecos. Per festeggiare il compleanno di Mina Ashido che cadeva il 30 luglio, la ragazza che è una grande fan di My Hero Academia ha deciso di realizzare questo cosplay di Mina Ashido. In basso potete vedere la foto dove, col sole alle spalle, Mina è in costume da eroe. Vi piace questo travestimento?