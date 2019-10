My Hero Academia: un bellissimo cosplay mette in scena un crossover tra Sero e Spider-Man!

La quarta stagione di My Hero Academia è ormai alle porte, e nonostante le grandi aspettative legate all'evoluzione di Izuku Midoriya, sarebbe riduttivo dire chi fan non vedono l'ora di vedere in azione anche tutti gli altri studenti della 1-A.

A tal proposito, un giovane utente Reddit ha condiviso sulla piattaforma un cosplay dedicato ai suoi due eroi preferiti: Cellophane e Spider-Man. Come potete vedere in calce infatti, il costume mostrato dal ragazzo non è altro che un mashup tra gli stili di entrambi i personaggi: i vestiti tipici dell'Uomo Ragno e i colori del giovane Sero Hanta.

I due eroi effettivamente condividono un potere molto simile, quello di poter produrre una quantità pressoché infinita di materiale utile per oscillare da un posto all'altro. Il costume, come potete vedere, si presenta molto simile a quello creato dal simbionte di Spider-Man, con la sua caratteristica tonalità dark.

Sero Hanta è uno degli aspiranti eroi della 1-A, famoso per poter produrre nastro adesivo dalle proprie braccia. Nel corso della serie, il suo potere si è rivelato spesso utile per catturare criminali o bloccare gli avversari.

Sero Hanta è uno degli aspiranti eroi della 1-A, famoso per poter produrre nastro adesivo dalle proprie braccia. Nel corso della serie, il suo potere si è rivelato spesso utile per catturare criminali o bloccare gli avversari.