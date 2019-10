My Hero Academia: un bellissimo cosplay di All Might gli rende giustizia al personaggio

My Hero Academia, dal suo debutto ha saputo regalare moltissime emozioni ai fan. Sin dalle prime scene o dai primi episodi dell'anime, l'intensità della narrazione e dei sentimenti messi in campo sono stati fortissimi. E se Midoriya Izuku, in qualità di protagonista, è capace di scatenare tali emozioni, lo stesso possiamo dire di All Might.

Sin dall'inizio ci viene presentato come una persona sempre solare, il cui scopo è quello di portare felicità, sorrisi e pace nel mondo. Un uomo dalle capacità incredibili, che ha deciso di adoperarle per un bene superiore, per il bene dell'umanità. E se in un primo momento si può pensare che sia proprio il suo essere così eroico a renderlo un grande personaggio, successivamente capiamo che non è così. All Might non è All Might per i suoi poteri, ma per la persona che è. È il simbolo della pace perché è Toshinori Yagi.

Infatti è proprio quando i suoi poteri cominciano a venirgli meno, che esce fuori la vera essenza del personaggio. In qualità di professore, mentore e amico. Come sappiamo, dopo gli ultimi eventi della terza stagione, Toshinori perde tutte le sue capacità, rivelando la sua vera identità, quella di un uomo emaciato e debole. Proprio in suo onore, un utente di Instagram, ridgetroopa, ha voluto condividere un suo personale cosplay nei panni dell'All Might senza poteri, nei panni della vera persona di Toshinori Yagi, che potete trovare in calce all'articolo.

Un cosplay molto bello, diverso dai soliti personaggi che vengono scelti e che, per come la vediamo noi, ha anche un bel significato dietro.

Voi cosa ne pensate? Vi piace? Fatecelo sapere nei commenti.

Proprio in merito a ciò che abbiamo detto, qualche giorno fa avevamo pubblicato un articolo sulle conseguenze che la perdita dei poteri hanno avuto su All Might. Vi lasciamo anche un simpaticissimo cosplay di Lemillion.