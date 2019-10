My Hero Academia: un bellissimo All Might illustrato dal creatore di Deadpool

My Hero Academia è una delle serie più apprezzate degli ultimi anni, sia per quanto riguarda il manga che la sua trasposizione animata, e di recente un fan molto particolare ha voluto omaggiare l'opera di Kohei Horikoshi con un bellissimo disegno di All Might, si tratta del creatore di Deadpool, Robert Liefeld.

Con decenni di opere dedicate ai supereroi alle spalle, Liefeld sembra aver voluto esplorare altre dimensioni dell'eroismo fumettistico. Sul suo profilo Instagram Liefeld ha condiviso la sua versione di All Might, con le seguenti parole: “Un veloce passaggio a My Hero Academia”. Un bellissimo All Might, che riprende la peculiare pettinatura a V, la sua inconfondibile tuta ed è tuttavia caratterizzato da delle ombreggiature differenti dalla versione originale. Potete trovare l'immagine in calce alla notizia.

Già in passato Liefeld aveva mostrato la sua ammirazione per l’opera sui social, e i fan hanno compreso quanto questo possa essere stato toccante per il creatore dell’universo di Midoriya e compagni, Kohei Horikoshi. Il mangaka ha ammesso di essere appassionato dei fumetti occidentali, soprattutto quelli firmati Marvel, e vedere un omaggio del genere firmato dal creatore di Deadpool e Cable, non può sicuramente renderlo orgoglioso. Che in futuro Liefeld potrà sorprendere i fan con un’illustrazione crossover tra Deadpool e All Might?

Ricordiamo che attualmente il manga ha raggiunto il capitolo 248, mostrando l'allenamento di Midoriya, mentre è da poco cominciata la quarta stagione dell'anime, arrivata all'episodio 3, qui recensito.