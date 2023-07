My Hero Academia: un bellissimo poster di Horikoshi celebra il 9° anniversario del manga!

Siamo alle porte del capitolo 395 di My Hero Academia, un punto nevralgico dove eroi e villain si stanno affrontando senza sosta. Ma, oltre a trovarci in uno dei momenti più importanti del manga, proprio a luglio ricorre un altro evento fondamentale per la serie: l'anniversario del suo debutto su rivista!

Era il 14 luglio 2014 e uno dei "battle shonen" più amati dell'ultimo decennio debuttava su Weekly Shonen Jump, rivista di punta di Shueisha. Nessuno allora immaginava l'importanza che questo manga avrebbe acquisito nel panorama shonen nel corso degli anni.

65 milioni di copie vendute nel febbraio 2022, eletto dal pubblico, nel sondaggio Manga Sosenkyo indetto da Tv Asashi, il 16° manga più bello di sempre, nominato all'8° Manga Taisho: stiamo parlando di un vero successo! My Hero Academia ha inoltre dato origine ad alcuni dei personaggi più amati di sempre, riscrivendo il modo di vedere i supereroi e, di conseguenza, i villain. Ha messo piede in un mondo che è sempre stato di dominio americano con Marvel e DC, riuscendo a dire la propria.

In questo bellissimo poster celebrativo vediamo in primo piano proprio lui, il protagonista, l'eroe più forte di tutti i tempi che di super, all'inizio, non aveva nulla: Izuku Midoriya. Certamente MHA è un battle classico, ma ha saputo farci emozionare e dare nuova luce ad un "genere" che sembrava quasi non aver più nulla da dire, prigioniero dei propri cliché.

Auguriamo alla serie e a Horikoshi un buon compleanno, sperando che possano regalarci ancora tante emozioni, come hanno fatto finora! E voi avete letto questo bellissimo manga? Se sì, cosa ne pensate? Fatecelo sapere con un commento. Inoltre non perdetevi alcune curiosità sul mondo costruito da Horikoshi, per esempio: perché in My Hero Academia eroi e villain hanno degli pseudonimi?