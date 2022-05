My Hero Academia: i 'Big 3' della Classe 1-A nel nuovo sketch di Horikoshi

Attualmente, Deku, Shoto e Bakugo sono impegnatissimi con il gran finale di My Hero Academia. Ognuno di essi, sta affrontando una sfida difficilissima. Tuttavia, il trio della Classe 1-A si gode una pausa dall'azione in questa illustrazione ufficiale dell'autore Kohei Horikoshi.

Nella guerra che deciderà le sorti della società degli eroi, Bakugo è alle prese con Tomura Shigaraki, con Deku che sta correndo per raggiungerlo. Dal'altro lato del campo di battaglia, Shoto sta invece combattendo contro suo fratello maggiore Dabi. Questi grandi scontri, sono stati rinviati a causa del momentaneo stop della serializzazione del manga.

Nonostante sia ufficialmente "in ferie", Horikoshi non riesce a staccarsi dal suo lavoro. Dopo aver condiviso una bellissima illustrazione della ragazza invisibile di My Hero Academia, il mangaka ha pubblicato un nuovo sketch, questa volta dedicato alla rivista JUMP Giga di Shueisha e alla collaborazione speciale con Nanka Chiisakute Kawaii Yatsu.

Protagonisti dell'ultimo lavoro, sono ovviamente i Big Three della Classe 1-A. Izuku, Shoto e Katsuki, appendono i costumi da Heroes al chiodo e indossano abiti civili. Il trio, infatti, veste casual e viene accompagnato dai tre coniglietti protagonisti della serie manga di Nagano, ossia Chiikawa, Hachiware e Usagi. E voi, cosa ne pensate di questo dolce crossover ufficiale tra le due opere?