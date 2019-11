My Hero Academia: i Big Three insieme in un formidabile e simpatico cosplay

Deku e Mirio sono alle prese con Overhaul, il temibile leader della Shie Hassaikai e antagonista principale del nuovo arco narrativo di My Hero Academia. Mentre i protagonisti alle prese con il nuovo villain, i fan si dilettano in rete proponendo nelle community dedicate strepitosi cosplay di gruppo.

Dopo essere riusciti a portare in vita nella realtà Hitoshi Shinso, gli appassionati si sono subito rimessi in gioco per tentare di stupire nuovamente il grandissimo pubblico di Kohei Horikoshi, mitico autore di My Hero Academia. La creatività dei fan, infatti, è riuscita a raggiungere un nuovo traguardo, proponendo su Instagram il cosplay dell'élite della U.A. Academy, ovvero Mirio Togata, Nejire Hado e Tamaki Amajiki.

La foto in questione, che potete ammirare in calce alla notizia, è stata molto apprezzata dai fan, soprattutto nei confronti di Mirio. Il post di sei.han ha ottenuto inoltre un discreto successo, con oltre 2 mila di manifestazioni di apprezzamento e diverse condivisioni nelle community più rinomate dell'anime.

Sarà molto interessante poter ammirare il loro sviluppo nel nuovo arco narrativo, sperando che i tre grandiosi personaggi ricevano un adeguato spazio per manifestare tutte le proprie caratteristiche. E a proposito di uno di loro, Mirio, nella scorsa puntata è stata rivelata l'origine del suo nome da eroe.

E voi, invece, cosa ne pensate del cosplay in questione?