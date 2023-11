My Hero Academia: i big three dei protagonisti in un trailer da adorare

My Hero Academia ci ha regalato passione e tanto pathos da quando, nel 2014, l'autore Kohei Horikoshi ha pubblicato il primo capitolo sulla rivista Shonen Jump. Dopo quasi un decennio, il manga si appresta a terminare una volta per tutte. In vista di quest'epilogo tanto atteso, Shueisha ha rilasciato un meraviglioso trailer.

Il trailer in questione, visualizzabile all'interno dell'articolo, mette in primo piano il trio più importante di My Hero Academia: il protagonista Izuku Midoriya, l'esplosivo Katsuki Bakugo e il glaciale Shoto Todoroki. Questi tre ragazzi sono cresciuti e migliorati, come eroi e come persone, durante il corso della serie e Shueisha non poteva non celebrare tre fra i personaggi preferiti del pubblico.

Il video - senza alcuno spoiler - mostra la storia di questi tre ragazzi, da quando erano bambini fino ad oggi, diventati a tutti gli effetti degli eroi di talento. Da quando Midoriya sognava di diventare un eroe, ma non aveva un quirk, a quando Bakugo era un bullo senza sentimenti, fino ad arrivare a Shoto, rimasto traumatizzato dalle violenze di suo padre.

Ad oggi, questi tre personaggi ne hanno superate tante, ma ciò che li ha resi delle persone migliori sono l'essere riusciti a superare il loro passato. Alcuni di questi eventi sono fra i dieci momenti più tristi dell'anime di My Hero Academia.

Questo manga non è solo una semplice storia di eroi, ma My Hero Academia dà voce ai traumi e ve ne abbiamo parlato proprio in uno scorso articolo.