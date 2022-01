My Hero Academia potrebbe aver bisogno di un prequel anime

My Hero Academia ha bisogno di un prequel anime. È la mitologia della serie a richiedere un anime prequel anche alla luce dell'arrivo della sesta stagione di My Hero Academia. È un fatto che diviene sempre più ovvio man mano che ci avviciniamo alla fine della serie manga di My Hero Academia.

Il creatore Kohei Horikoshi continua a svelare strati su strati di storie e retroscena mentre My Hero Academia entra nei suoi archi finali, e il tempo per i misteri e le teorie arriva alla fine. Detto questo, molti fan ora sentono che le "risposte" che abbiamo aspettato hanno creato così tanti nuovi intrighi che non esplorarli sarebbe un crimine.

Dando uno sguardo ai thread dei fan di My Hero Academia in questi giorni, la parola "rushed" (affrettato) può essere letta spesso. Si riferisce a come la serie si sta rapidamente avvicinando alla sua chiusura. Parte di questo può sicuramente essere il solito dispiacere da parte dei fan che non vogliono che qualcosa che amano finisca. Tuttavia, c'è anche un chiaro desiderio dei fan di sapere di più su alcune delle grandi cose che Horikoshi ha lasciato in sospeso.

L'esempio più chiaro è la guerra eroe/villain del passato, che ha coinvolto il creatore di One For All e i primi due successori. Con i ricordi di Izuku Midoriya che hanno svelato questa storia, molti fan sono rimasti affascinati dall'idea di vedere questa "Età Oscura" in cui regnava All For One, e gli eroi e i cattivi combattevano per la vita o la morte, in una guerra totale. È un mondo più duro di My Hero Academia che molti fan vorrebbero vedere trasformato in un epico anime d'azione.

Poi ci sono gli eventi ispiratori e/o tragici che hanno colpito la generazione prima di Izuku, che ora sono i suoi istruttori, mentori e guide. All Might, Aizawa, la famiglia Todoroki, un giovane All For One (per non parlare di una dozzina di altri personaggi). Sappiamo abbastanza dei loro giorni di formazione a scuola e delle loro carriere di eroi nascenti per sapere che vogliamo di più.

Per quanto riguarda la questione sul mezzo, ogni fan di My Hero Academia vorrebbe che Kohei Horikoshi continuasse la serie in un manga prequel o una serie spinoff ma l'autore potrebbe anche voler godersi un meritato riposo. Dopo tutto il lavoro che Horikoshi ha fatto per darci questa serie merita qualsiasi pausa o pensionamento lui desideri.

La Toho Animation è stata lodata più volte per il suo adattamento anime del manga di My Hero Academia, e progetti come i lungometraggi (Two Heroes, Heroes Rising) potrebbero rappresentare una buona occasione per raccontare queste storie del passato.

In ultimo vi lasciamo con un piccante sketch a tema My Hero Academia di Mirko, gli spoiler di My Hero Academia 341 e vi ricordiamo che potete leggere gli ultimi capitoli di My Hero Academia su MANGA Plus.