My Hero Academia, Black Clover e i manga di Shonen Jump usciranno prima: le nuove date

La rivista Weekly Shonen Jump esce in Giappone ogni lunedì e in contemporanea - tenendo anche conto del fuso orario - la domenica alle ore 17:00 su MangaPlus. Questo vuol dire che nel fine settimana abbiamo sempre i capitoli di ONE PIECE, My Hero Academia, Black Clover, Jujutsu Kaisen e tutti gli altri che affollano la nota rivista di manga.

La prossima settimana, tuttavia, non ci sarà la stessa classica situazione. È arrivato infatti il momento della Giornata degli Anziani, una festa molto sentita in Giappone e che cade il terzo lunedì di settembre. Essendo una festività, la rivista Weekly Shonen Jump anticiperà la propria uscita al sabato precedente e di conseguenza lo stesso vale per l'uscita ufficiale in inglese e nelle altre lingue su MangaPlus.

Quindi, potremo leggere My Hero Academia, Black Clover e gli altri manga di Weekly Shonen Jump a partire da venerdì 17 settembre 2021 alle ore 17:00, come riportato anche sul sito ufficiale di MangaPlus. Un toccasana per i fan di My Hero Academia che aveva fatto una pausa la scorsa settimana e ora potranno godere del capitolo con qualche giorno d'anticipo.

Ciò vuol dire che anche i classici spoiler di Black Clover e colleghi arriveranno con qualche giorno d'anticipo rispetto al programma.