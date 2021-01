My Hero Academia e Bleach: chi vincerebbe uno scontro tra Ichigo e All Might?

Passato e presente degli shonen si incontrano in questo ipotetico scontro che mette di fronte All Might e Kurosaki Ichigo. Chi è il più forte tra i due protagonisti di Bleach e My Hero Academia? Analizziamo le loro abilità e proviamo a fornire una risposta a questo quesito.

Kurosaki si è interessato alle spade solamente dopo aver risvegliato i suoi poteri da Soul Reaper. Inizialmente utilizza uno zanpakuto generico, ma in seguito all'addestramento con Kisuke Urahara ottiene la sua lama definitiva, la Tensa Zangetsu. L'abilità con la spada del protagonista accresce ulteriormente dopo l'allenamento con Yoruichi Shihoin, il quale gli insegna ad accedere al suo bankai. In modalità bankai la Tensa Zangetsu si trasforma in una lama nera luna e sottile che è in grado di comprimere energia spirituale per massimizzare velocità e potenza di taglio.

Inoltre, Ichigo ha un potere nascosto dentro di sé: il Vasto Lorde Hollow. Imparando a domare questo incredibile potere, il protagonista di Bleach può aumentare la sua velocità potenza e resistenza.

Toshinori Yagi è nato senza un Quirk, ma dopo aver incontrato Nana Shimura diventa l'erede del One For All. Ma è solo grazie all'allenamento con Gran Torino che diventa un prodigio tra i Pro Heroes. All Might diventa una star internazionale, un eroe temuto da qualsiasi criminale: l'unico e solo Simbolo della Pace.



La velocità, la forza, la resistenza e il coraggio di All Might non hanno pari e la maggior parte dei villain viene eliminata con un solo pugno. Ma dinanzi ad avversari come All For One, l'eroe sorridente mostra la vera natura dei suoi temibili Smash. Questi attacchi sono talmente potenti da poter infrangere il muro del suono e trasformarli in colpi a distanza. Inoltre, quando messo alle strette, All Might sfrutta il Plus Ultra, uno stato mentale che gli consente di superare i suoi limiti.

In un combattimento, i due si lancerebbero immediatamente all'attacco. Lo shikai di Ichigo, però, sarebbe del tutto inutile, e per tenere il passo il protagonista di Bleach si vedrebbe costretto ad attivare il suo bankai. Ma nonostante la stazza, All Might è incredibilmente più veloce e agile.

Indossare la maschera da Hollow sarebbe l'unico mezzo per poter sopravvivere alla furia degli Smash dell'Hero. Ma ancora una volta, la potenza di All Might porterebbe Ichigo allo stremo delle forze. Ormai indifeso, il Soul Reaper cadrebbe vittima degli Smash del Simbolo della Pace.