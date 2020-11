My Hero Academia e Bleach insieme in questo splendido disegno

My Hero Academia e Bleach sono due manga che ormai chiunque conosce. Nati in periodi diversi, il primo sta riscuotendo un grande successo in questi anni di serializzazione ed il secondo invece ha segnato la storia dei manga qualche anno fa. Immaginarli insieme è dunque più che lecito ma vederli assieme in un disegno è anche meglio.

A far correre la fantasia dei fan di questi due manga circa un possibile crossover, ha contribuito senza dubbio il rapporto di amicizia che è emerso tra Tite Kubo e Kohei Horikoshi (qui potete trovare l'intervista con l'autore di My Hero Academia e l'autore di Bleach).

A distanza di quasi un mese, si torna a fantasticare sulla possibilità di vedere assieme Ichigo e Midorya, ma questa volta a sostegno della fantasia arriva anche un disegno. Questo piccolo sketch è stato condiviso in rete su Twitter dall'utente Atsushi 101X e ritrae fianco a fianco il giovane eroe e lo shinigami. In calce potete trovare il tweet con il disegno dei due protagonisti.

Mentre aspettiamo e speriamo in nuove notizie circa un crossover, possiamo continuare a goderci le avventure dei giovani eroi della U-Academy sulle pagine del manga. Vi ricordiamo che nel prossimo capitolo di My Hero Academia ci saranno importanti novità per Dabi.