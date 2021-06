My Hero Academia e la bravura di Horikoshi: una soluzione creativa per il capitolo 314

Il lato artistico si concentra prevalentemente sulla composizione di un'immagine, sul disegno corretto dei personaggi e sull'effetto di chiari e scuri che danno un maggior impatto a una scena. Ma nel manga moderno spesso ogni singolo spazio viene coperto, anche quello tra le varie vignette. E Horikoshi ce ne propone un esempio in My Hero Academia.

Durante il capitolo 314 di My Hero Academia, Deku si è ritrovato a dover affrontare Lady Nagant, un sicario pericoloso in possesso di ottime doti da cecchino. Affiancate da un quirk estremamente potente, queste capacità hanno messo Midoriya in difficoltà: il protagonista si è mosso tra un palazzo e l'altro evitando i numerosi proiettili sparati dal nuovo nemico inviato da All for One. I due innescano però anche una discussione sulle loro vedute del mondo degli eroi e il mangaka Horikoshi ha deciso di aggiungere ulteriore dinamismo al di fuori delle singole vignette.

Sfruttando gli spazi bianchi, Horikoshi ha inserito dei proiettili tra le vignette come si può notare bene dall'immagine disponibile nel tweet in basso. Oltre ai proiettili visibili all'interno delle vignette, Horikoshi fa capire che ci sono altri attacchi di Lady Nagant, facendo capire così che lo scontro è molto più feroce di quanto sembri. Avevate notato questo piccolo dettaglio nella tavola di My Hero Academia 314?