My Hero Academia fa brillare anche i personaggi secondari: loro tornano nel capitolo 419

L'uscita del capitolo 419 di My Hero Academia è prevista per lunedì 8 aprile, ma poche ore fa sono stati già diffusi i primi spoiler a riguardo. Per questa volta, Kohei Horikoshi, il talentuoso autore della serie, stia finalmente dedicando un po' di attenzione ai personaggi secondari del manga, rispondendo positivamente alle richieste dei fan

Nei capitoli precedenti, molti fan avevano notato una mancanza di attenzione verso i personaggi secondari, a causa dell'enorme focus sulla battaglia tra Tomura Shigaraki e Izuku Midoriya. Tuttavia, sembra che le cose stiano cambiando. Gli ultimi spoiler indicano che potrebbe essere in arrivo un momento di riscatto per questi personaggi trascurati.

Il capitolo 419 di My Hero Academia, uno dei numeri più oscuri e sconvolgenti del manga, si apre con una conversazione tra Shigaraki Tomura, il temibile erede di All for One e un Izuku Midoriya rimasto ormai senza braccia, mutilato nel tentativo di salvare Tenko Shimura. Il cattivo rivela il suo ruolo nella disfatta di Tomura Shigaraki e le sue oscure trame. In questo contesto, personaggi come Sero, Ajiro e Sato compaiono improvvisamente sulla scena per fermare All for One.

Fin dall'inizio della serie, Horikoshi ha dato spazio anche ai personaggi secondari, come Todoroki, Ida e Bakugo nelle stagioni precedenti. Tuttavia, durante la Saga della Guerra Finale, questa attenzione sembrava essersi persa, fino ad ora. L'autore sembra ora intenzionato a riportare questi personaggi al centro dell'attenzione, regalando loro un momento di gloria nella trama. Intanto, gli spoiler del capitolo 419 di My Hero Academia lasciano pensare che il male vincerà quest'eterna lotta fra eroi e villain.

