My Hero Academia da brividi: la risoluzione di Deku e dei suoi amici a colori

Ogni settimana è una potenziale bomba ad orologeria per My Hero Academia che si sta arricchendo di colpi di scena e momenti emozionanti capitolo dopo capitolo. Kohei Horikoshi sta davvero dando il massimo nei recenti sviluppi della storia soprattutto sul fronte artistico, componente che a colori cambia completamente.

Nella giornata di ieri è uscito su Manga Plus il nuovo capitolo di My Hero Academia che ha dato il via al tanto atteso confronto tra Deku e i suoi compagni di classe intenzionati a riportare Midoriya a scuola. Ognuno dei suoi amici ha richiamato il passato per convincerlo a tornare, ad abbandonare la strada della solitudine per trovare una soluzione insieme, piano che il protagonista non è intenzionato ad accettare dopo gli eventi del passato arco narrativo che hanno messo a repentaglio la vita di persone a lui care.

A tal proposito, recentemente il team di Hexamandle ha rimesso mano al franchise per colorare alcune tavole dello scorso capitolo e dare così la possibilità di ammirare lo splendido lavoro di Kohei Horikoshi da un ulteriore punto di vista. Le tavole in questione, che potete ammirare in calce alla notizia, permettono così di dare un'occhiata più approfondita agli sguardi dei personaggi, da Deku ad Uraraka.

E voi, invece, cosa ne pensate di queste pagine colorate dai ragazzi di hexamandle, vi piacciono? Fatecelo sapere, come di consueto, con un commento nell'apposito riquadro riservato in fondo alla pagina.