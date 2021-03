My Hero Academia: il brutale ritorno di un villain in cerca di vendetta

Mentre la quinta stagione animata ha appena fatto il suo debutto, il manga di My Hero Academia sta portando avanti quello che a oggi sembra essere l'arco narrativo più ambizioso dell'opera. La situazione per la società degli eroi è ancora critica, Deku ha abbandonato i suoi compagni e i villain sono tornati in azione.

Dopo essersi risvegliato dal coma in cui era caduto, e grazie al quale ha scoperto diversi misteri sul One For All, Midoriya ha preso la coraggiosa decisione di abbandonare il Liceo Yuei al fine di proteggere i suoi amici. I villain, infatti, lo hanno preso di mira e i suoi compagni di classe ci sarebbero finiti di mezzo.

In seguito a questo triste evento, il manga ha effettuato un breve time skip, ma la situazione non sembra essere affatto migliorata, anzi. La popolazione ancora diffida dei Pro Heroes e addirittura rifiuta di obbedire agli ordini da loro impartiti. Quando un villain fa il suo improvviso ritorno, sembra stare per scoppiare una catastrofe.

A scatenare la sua furia omicida è Muscular, folle criminale che venne fermato da Deku durante l'addestramento al campo estivo della Classe 1-A. Fuggito dalla prigionia, ora Muscular è in cerca di divertimento e la sua prima vittima sembra essere Shindo.

Ancora più mostruoso che in passato, Muscular travolge il giovane eroe con la sua furia. Ma quando la situazione sembrava destinata a degenerare, improvvisamente compare Deku, che con un'entrata in scena degna di All Might colpisce il villain e salva Shindo. Tuttavia, nonostante indossi il cappuccio, Muscular riconosce immediatamente Izuku; la sua tanto attesa rivincita è arrivata.

