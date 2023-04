My Hero Academia: ancora una brutta notizia per i lettori del manga

Gli eroi sono stati messi alle strette da alcune mosse dei villain, ma al momento le scommesse stanno comunque pagando. Il corso della guerra sta cambiando, tornando a soffiare a favore dei protagonisti di My Hero Academia, con Deku contro Shigaraki visto a livello mondiale che sta ridonando speranza a tutti.

La pubblicazione della guerra però procede a singhiozzi dato che, da alcuni mesi, Kohei Horikoshi non sembra trovarsi in perfette condizioni di salute. Il mangaka si è preso, a sorpresa, due pause febbraio e poi due pause a marzo, lasciando con il fiato sospeso i lettori di My Hero Academia. Pause che non erano state annunciate e che quindi facevano temere per lo stato del mangaka. Al momento, però, arriva un nuovo annuncio.

My Hero Academia torna in pausa a sorpresa questa settimana. Domenica 9 aprile non verrà quindi pubblicato il capitolo 385 su Manga Plus, come invece era previsto. Al momento, i leak provenienti da Weekly Shonen Jump non hanno dato altre informazioni, ma è indubbio che le condizioni di salute del sensei Horikoshi c'entrino qualcosa anche stavolta. Il manga tornerà regolarmente la prossima settimana, con l'uscita del 16 aprile, per poi tornare in pausa la settimana successiva a causa dell'arrivo della Golden Week in Giappone che fermerà completamente la rivista Weekly Shonen Jump e tutti i manga lì pubblicati.

La speranza è che durante queste settimane Horikoshi possa riprendersi definitivamente, dato che questo inizio 2023 è stato costellato di pause. Anche ONE PIECE avrà una routine densa di pause durante il prossimo mese.