My Hero Academia cambia ending: la variante obbligata dalla rivelazione di Dabi

Ogni episodio di My Hero Academia ha una opening e una ending. La prima è cantata e arrangiata dal gruppo Super Beaver e si intitola "Hitamuki", una canzone che inizia con uno stile molto particolare di disegno ma che poi transita verso lo stile classico, con una sfilata di eroi e di villain, ovvero i protagonisti dell'attuale guerra.

L'ending, invece, si intitola "Sketch" ed è cantata da Kiro Akiyama. Dai toni molto più tranquilli, passa in rassegna tanti personaggi, anche i villain. C'è una scena in cui è palese la presenza di Dabi, il villain fiammeggiante che ha recentemente messo in crisi Hawks. La sua mano fiammeggiante vuole bruciare il poster di Endeavor, ma adesso questa scena è cambiata.

Infatti dal recente episodio di My Hero Academia 6x11 è stata rivelata l'identità di Dabi, in realtà Touya Todoroki, il primogenito di Endeavor che era stato creduto morto diversi anni addietro a causa di un incidente con il suo quirk. In realtà, Dabi è diventato un villain per un motivo ancora sconosciuto, ma cova un profondo odio nei confronti del padre ma anche del fratello minore Shoto.

Proprio in virtù di questa rivelazione, l'ending di My Hero Academia "Sketch" è stata modificata. Crunchyroll ha pubblicato sulla sua pagina Youtube il nuovo video, intitolato proprio "Sketch V2" e nel quale è presente una scena dove Dabi ha i capelli bianchi e scatena le sue fiamme azzurre, riempiendo alcuni secondi che prima erano destinati ad altro.

Un'evoluzione scottante dell'ending di My Hero Academia che quindi si aggiorna col passare degli episodi, ma a breve potrebbe lasciare la scena a nuove canzoni per il secondo cour dell'anime.