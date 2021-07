My Hero Academia: il cambiamento di Deku prende forma in un terrificante sorriso

Uno dei temi fondamentali presenti nell’opera My Hero Academia è l’eroismo intenso come non semplice manifestazione di atti particolarmente onorevoli e altruisti, ma anche capacità di instillare fiducia e speranza nelle persone. A volte basta un sorriso per farlo, All Might lo sapeva bene, ma Midoriya ha cambiato il senso di quel semplice gesto.

Il capitolo 318 di My Hero Academia si era concluso con il tempestivo intervento di Bakugo nello scontro tra Deku e il Villain conosciuto come Dictator. Fortunatamente per il protagonista l’assalto da parte dei civili controllati dall’avversario è stato fermato grazie all'arrivo di Katsuki, e degli altri compagni della classe 1-A. In un flashback che copre quasi interamente il capitolo 319, i giovani Hero, parlando direttamente con Endeavor, sono riusciti ad ottenere l’autorizzazione di entrare in azione. Tuttavia Deku non sembra aver reagito positivamente all’inaspettata “interruzione” del suo confronto con Dictator, e nella splash page conclusiva del capitolo si prepara ad affrontare direttamente i suoi amici.

A rendere la situazione ancor più preoccupante è l’inquietante sorriso notato dall’utente @LegitTAYj che la maschera del protagonista ha formato con il mantello di Gran Torino. Deku assume infatti un’espressione quasi demoniaca. Potrebbe trattarsi di una decisione dell’autore Horikoshi per evidenziare ulteriormente la differenza tra Midoriya e All Might, e le conseguenze del cammino solitario intrapreso da Deku. E voi avevate notato questo particolare? Cosa ne pensate? Fatecelo sapere come di consueto con un commento.

Ricordiamo che My Hero Academia è stato il manga più venduto negli USA durante la stagione primaverile, e vi lasciamo scoprire cosa ha scritto Deku nella lettera a Bakugo.