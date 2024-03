My Hero Academia, quanto è cambiato l'eroe Endeavor dalla sua introduzione?

Nonostante i pareri contrastanti all'interno delle comunità di manga e anime, My Hero Academia si conferma una delle serie più apprezzate della nuova generazione. Pur non essendo priva di difetti narrativi, la serie vanta uno sviluppo dei personaggi di prim'ordine, a partire da Endeavour: il padre di Todoroki.

Nella prima stagione di My Hero Academia, Endeavour emerge come un eroe tormentato, ossessionato dal superare All Might. Il suo rapporto con il figlio Shoto Todoroki è segnato da questa ossessione, che lo rende un padre distante e severo. Tuttavia, con il ritiro di All Might, l'hero si trova improvvisamente sotto i riflettori, costretto ad assumersi il ruolo di Simbolo della Pace. È qui che inizia la sua profonda metamorfosi.

Endeavour è costretto a confrontarsi con le conseguenze dei suoi errori passati, in particolare con il modo in cui ha trattato la sua famiglia. Gli abusi su Shoto assumono un peso ineluttabile, spingendolo a cercare la redenzione. La sua evoluzione non è solo superficiale, ma coinvolge una profonda introspezione e crescita personale. Endeavour impara l'umiltà, la consapevolezza di sé e si impegna a diventare un padre e un marito migliore.

My Hero Academia non dipinge il padre di Todoroki come un eroe perfetto o un cattivo irrecuperabile. La serie esplora le sfumature del suo animo, mostrando le sue insicurezze e vulnerabilità, e ci ricorda che il cambiamento è possibile, anche di fronte a un passato costellato da errori.

L'incredibile metamorfosi del Nr. 1 Hero rappresenta l'essenza dell'opera di Horikoshi: un'esplorazione della crescita, del perdono e della vera natura dell'eroismo, visibile anche in questo incredibile trailer di My Hero Academia 7. In un'epoca di incertezze, la sua storia ci ricorda che il cambiamento è possibile per tutti, a patto di desiderarlo con tutto il cuore.

