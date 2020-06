My Hero Academia: Camie è la protagonista di un'affascinante cosplay

Il franchise di My Hero Academia è caratterizzato da una moltitudine di personaggi affascinanti, alcuni dei quali che sono riusciti a ritagliarsi una grossa fetta di popolarità nella community dedicata. Una di queste aspiranti eroine arriva direttamente dalla Shiketsu High School, ovvero la splendida Camie Utsushimi.

In attesa di scoprire le ultime novità su My Hero Academia 5, il web continua a supportare il gioiellino di Kohei Horikoshi attraverso geniali manifestazioni di creatività, tra illustrazioni dedicate ed eccentriche interpretazioni personali, proprio come questo cosplay tutto al femminile di Todoroki. Ma a proposito di talentusoe cosplayer, recentemente, shirogane-sama ha voluto omaggiare il personaggio di Camie Utsushimi, idolo dei fan durante la terza stagione dell'anime.

Il carattere "frizzante" dell'aspirante eroina della Shiketsu High School è stato particolarmente azzeccato nell'interpretazione di shirogane, la stessa che potete ammirare in calce alla notizia. L'attenzione ai dettagli, infatti, ha permesso alla foto di raggiungere ben più di 30 mila manifestazioni positive e migliaia di commenti entusiasti da parte degli appassionati, un risultato a dir poco straordinario. La cosplayer, inoltre, è stata particolarmente abile nel ritrarre con fedeltà l'eccentrico personaggio, quanto nei costumi che nei tratti del viso.

E voi, invece, cosa ne pensate di questa interpretazione personale di Camie, vi piace? Fatecelo sapere con un commento qua sotto.