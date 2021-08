My Hero Academia: Camie Utsushimi diventa adulta in questo cosplay

I ragazzi di My Hero Academia stanno percorrendo la strada che li porterà a diventare degli eroi professionisti. Manca ancora del tempo però a questi liceali, impelagati nel primo anno del loro ciclo di studi tra lezioni in classe, lezioni pratiche ed esperienza sul campo con figure di spicco.

Con un anno ormai passato, è ora di entrare nel secondo anno di My Hero Academia. Un giorno tuttavia questi ragazzi cresceranno e diventeranno degli adulti, migliorando i propri quirk. Ancora non possiamo immaginarli con un fisico più adulto e prestante, anche se in alcuni casi ci pensano i cosplayer a presentare versioni del genere.

Un esempio è la cosplayer americana Elizabeth Rage, la quale ha deciso di entrare nel mondo di My Hero Academia. Il cosplay di Camie Utsushimi da lei proposto è adulto e intrigante, riprendendo i dettagli del costume in latex che abbiamo visto indossare alla giovane durante gli episodi dell'anime. Camie Utsushimi è sicuramente uno dei personaggi femminili che più hanno catturato l'attenzione dei fan in My Hero Academia e che potrebbe tornare in futuro in seguito ai recenti avvenimenti.

