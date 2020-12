My Hero Academia: Camie Utsushimi in un cosplay adulto e sexy di Ashlynne Dae

Fin dalla sua prima apparizione, Camie Utsushimi ha conquistato i cuori dei fan di My Hero Academia e sconvolto anche i personaggi creati da Kohei Horikoshi. D'altronde, con un fisico come il suo, per di più messo anche palesemente in mostra da una tuta aderentissima e lasciata molto aperta non poteva succedere molto altro.

Il suo carattere poi fa il resto. Ovviamente abbiamo conosciuto la vera Camie Utsushimi solo più avanti, durante la quarta stagione di My Hero Academia, dato che quella che apparì durante la terza era in realtà Himiko Toga trasformata. Dopo aver preso parte anche al recupero delle lezioni supplementari per ottenere la licenza, abbiamo avuto ancora modo di osservarla nel suo fare provocante.

Questa sua caratteristica è stata inevitabilmente ripresa anche dai cosplay a tema My Hero Academia su di lei. E ora ve ne portiamo uno nuovo, con una Camie Utsushimi molto più adulta e sensuale creata da Ashlynne Dae. La cosplayer ha condiviso la foto in basso sulla sua pagina Instagram, dove indossa il cappello tipico dell'istituto Shiketsu e per il resto la sua divisa da eroina: nera, attillata e che mette quindi bene in mostra le sue forme esplosive.

Rimanendo sulla stagione 4 di My Hero Academia, ceco un cosplay che riprende Mirio e Overhaul.