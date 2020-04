My Hero Academia: Camie Utsushimi si mette in mostra in questo magnifico cosplay

My Hero Academia negli anni di serializzazione e capitolo dopo capitolo ci ha presentato tantissimi personaggi diversi, tutti con caratteristiche ben definite e unicità tra le più stravaganti e originali. Basti solo pensare a quanti studenti e aspiranti eroi Horikoshi ha dato vita nella sua opera magna.

Perché, come ben saprai se segui My Hero Academia con attenzione, il mangaka non ha creato una sola classe e neanche un solo liceo per aspiranti eroi. Abbiamo la famosa Yuei, la migliore scuola in Oriente e abbiamo anche la Shiketsuo High School, la migliore in Occidente. La prima volta che tale istituto ha fa la sua comparsa nella serie è stato quando cinque studenti scelti della scuola hanno partecipano all'esame per la licenza provvisoria da eroe. In quel momento ci sono stati presentati anche nuovi studenti: Inasa Yoarashi, Nagamasa Mora, Seiji Shishikura e Camie Utsushimi.

Proprio quest'ultima è una dei personaggi che più hanno colpito i fan e per vari motivi. Il primo è sicuramente il modo bizzarro in cui Camie viene introdotta durante l'esame. Se ricordi, infatti, l'aspirante eroina presente al torneo non era la reale Camie, bensì il membro della Lega dei Villain, Toga, che ne aveva preso le sembianze per infiltrarsi e dare inizio al piano ideato dagli antagonisti. Il secondo motivo è banalmente l'aspetto, per come la ragazza è stata realizzata da Horikoshi e per la sua bellezza abbagliante.

Nella quarta stagione di My Hero Academia abbiamo potuto finalmente incontrare la vera Camie al fianco di Todoroki e Bakugo mentre cerca di ottenere la licenza provvisoria da eroe che, per colpa di Toga, non ha neanche potuto tentare di prendere come invece hanno fatto Deku e molti altri durante l'esame sopracitato. Ma Camie non è soltanto bella, ma è anche una formidabile eroina grazie al potere che ha di creare illusioni visive attraverso la nube che emette dalla bocca e che le ha permesso di ottenere la licenza senza troppi sforzi.

Ebbene, oggi vogliamo mostrati una versione inedita di Camie, una versione in carne e ossa. Una Camie che ha preso vita grazie al formidabile cosplay realizzato dell'artista di Instagram natalia_kat_ che ci ha proposto una versione classica dell'aspirante eroina, però in una location nuova: seduta su un letto a baldacchino cosparso di rose, in una camera da letto. Come potete vedere dalla foto riportata in calce all'articolo, il costume è stato realizzato alla perfezione, dal cappello alla tuta in pelle attillata, il tutto esaltato dalla bellissima Natalia.

Cosa ne pensi del lavoro svolto dalla cosplayer? Ti piace questa versione di Camie? Faccelo sapere nei commenti.

