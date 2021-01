My Hero Academia: Camie Utsushimi è provocante in questo cosplay

Per i fan e per gli eroi di My Hero Academia il 2021 sarà un anno letteralmente esplosivo. Mentre nel manga si è appena concluso uno degli archi narrativi più violenti e drammatici di sempre, nei mesi a venire debutteranno la quinta stagione animata e la terza pellicola. Ma nel frattempo osserviamo questo fantastico cosplay.

Condiviso dalla pagina Instagram @cosplay.of.gg e realizzato dall'artista @Luxlocosplay, questo fantastico cosplay riporta in scena Camie Utsushimi, studentessa del secondo anno del Liceo Shiketsu, l'accademia rivale del Liceo Yuei. Nonostante le poche apparizioni, l'aspirante eroina è riuscita a conquistare il cuore degli appassionati grazie al suo carattere spensierato, loquace e frizzante.

Il cosplay vede la ragazza indossare la divisa completamente nera di appartenenza dell'accademia, oltre che il tipico berretto che sfoggiano tutti gli studenti dello Shiketsu. La cerniera della divisa è leggermente aperta, così da mettere in mostra la scollatura.



Camie possiede il Quirk Glamour, un potere che le permette di emettere una sostanza simile al fumo che può formare illusioni ottiche e uditive su una vasta area. Delle sue abilità in combattimento sappiamo ancora poco, riuscirà a mettersi in evidenza e battagliare con gli studenti dello U.A.?