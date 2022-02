My Hero Academia: il cammino di autodistruzione di un Villain secondo la community

Sin dalla sua prima apparizione il Villain conosciuto come Dabi ha suscitato l’interesse degli appassionati di My Hero Academia, portando a discussioni e teorie che in parte si sono rivelate vere con l’avanzare della narrazione. Visti gli ultimi eventi del manga la community ha avanzato un’altra ipotesi, scopriamo insieme i dettagli.

In passato l’idea che Dabi fosse in qualche modo legato alla famiglia Todoroki ha portato ad attente e minuziose analisi per quanto riguarda le somiglianze di design del personaggio con Shoto ed Endeavor, i quali solo successivamente verranno effettivamente riconosciuti come il fratello e il padre di Toya, reale nome del Villain. Lo stesso tipo di attenzione ha portato di recente ad avanzare una teoria strettamente legata ai devastanti effetti che il Quirk Cremazione sta avendo sul corpo del ragazzo.

Dal confronto tra due tavole del manga riportato in calce dall’utente @drixns è evidente come Dabi, nel capitolo 343, sia ormai quasi completamente ricoperto di cicatrici. Ciò confermerebbe la nuova teoria della community, secondo la quale Dabi starebbe seguendo un cammino di autodistruzione per avere la sua vendetta nell’ormai inevitabile battaglia finale tra Heroes e Villains.

In base a quanto rivelato durante la Guerra di Liberazione del Paranormale, le fiamme di Dabi sarebbero così potenti da riuscire a ferirlo se utilizzate oltre i limiti. Sembra quindi che il Villain non abbia ormai nulla da perdere per raggiungere il suo obiettivo, e molto probabilmente lo vedremo protagonista di un intenso scontro nell’atto finale della serie.