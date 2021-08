My Hero Academia: la canzone 'You Say Run' conquista la Spagna durante le Olimpiadi

Le attesissime Olimpiadi di Tokyo alla fine sono arrivate, seppur con un anno di ritardo. Ormai siamo nella fase finale della manifestazione, con le ultime medaglie in gioco. Le competizioni continuano sulle note di Slam Dunk nel basket e di altre canzoni tratte dai più popolari videogiochi e anime. Anche My Hero Academia fa parte delle Olimpiadi.

A differenza degli altri anime però non è stato inserito all'interno della manifestazione ufficiale, bensì sulle televisioni spagnole. A sorpresa, la famosa OST "You Say Run", una delle più popolari dell'anime di My Hero Academia e ritenuta dagli appassionati una delle migliori e applicabile praticamente a tutto, è stata la base di una promozione delle Olimpiadi 2020 in Spagna.

In basso possiamo vedere il tweet con il video scovato da un utente spagnolo, dove si vede il montaggio fatto per riassumere la giornata delle Olimpiadi di Tokyo e sulla base si può sentire chiaramente la canzone OST di My Hero Academia. Quindi anche il resto del mondo si è lasciato affascinare dal mondo degli anime.

In Giappone intanto anche i commentatori si fanno prendere dalla febbre delle Olimpiadi e degli anime, con uno di loro che ha deciso di vestirsi da Jiraiya per condurre un programma in TV.