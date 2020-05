My Hero Academia: alcuni capitoli inglesi del manga sono disponibili gratis

Ottime notizie per i fan di uno dei manga più famosi del momento: oltre all'ultima intervista all'autore di My Hero Academia, vi segnaliamo anche questa interessante iniziativa di Viz Media e di Shonen Jump.

Come potete leggere nel tweet presente in calce alla notizia, la casa editrice del manga scritto e disegnato da Kohei Horikoshi ha deciso di rendere disponibili gratuitamente alcuni capitoli dell'opera. A partire dalla giornata di ieri infatti, tutti gli appassionati di opere giapponesi potranno leggere i capitoli 100 fino al 147 collegandosi al sito presente nel messaggio di Shonen Jump. Avrete una settimana di tempo per vedere cosa accade in uno dei momenti più famosi della serie.

L'offerta cambierà ogni settimana, dando così la possibilità di scoprire nuove serie edite dall'azienda giapponese presenti nel catalogo di Manga Plus. Il sito è accessibile anche dall'Italia, anche se i dialoghi del manga saranno in lingua inglese. Se siete interessati ai volumi dell'opera, ricordiamo che la collana viene pubblicata a cadenza bimestrale da Star Comics, l'ultimo numero, disponibile a partire dallo scorso 4 marzo, è il numero 23, mentre in Giappone la serie ha superato i 260 capitoli, in più di 26 volumi.

Per concludere vi segnaliamo la nostra recensione di My Hero Academia 21.