My Hero Academia: quanti capitoli mancano al finale del manga?

Ci sono stati tanti manga che hanno fanno la storia negli ultimi anni, distinguendosi nello scorso decennio. Dalle pagine di Weekly Shonen Jump è arrivato quello che, da molti, è stato definito il successore di Naruto, un manga che ha provato a seguire il solco della storia di Kishimoto: My Hero Academia di Kohei Horikoshi.

Dopo 9 anni, è ormai vicinissima la sua fase conclusiva. Il manga ha raccontato quasi tutto quello che aveva da raccontare, con Kohei Horikoshi ora alle prese con la guerra finale tra eroi e villain. La sfida tra Izuku Midoriya e Tomura Shigaraki, tra la società "giusta" e quella "criminale" raggiungerà l'apice con la battaglia tra questi due personaggi. Tuttavia, c'è ancora qualcos'altro da raccontare, dato che rimangono delle situazioni in sospeso.

Quanti capitoli mancano al finale di My Hero Academia? È questa la domanda che ormai si stanno facendo tanti lettori dell'opera. Con le battaglie che stanno proseguendo, il finale è sempre più vicino. Al momento, Kohei Horikoshi deve raccontare ben poche situazioni che sono rimaste in sospeso: la sfida di All Might e All for One, la situazione di Bakugo Katsuki, lo scontro di Eraserhead e Kurogiri, più qualche capitolo di panoramica sulla guerra in generale, senza contare il capitolo finale.

Il mangaka aveva già fatto sapere che mancava molto poco alla fine, e quindi potrebbero mancare non più di 20 capitoli al finale di My Hero Academia. Pertanto, entro sei mesi, al netto di alcune pause, il manga potrebbe raggiungere la sua agognata conclusione.