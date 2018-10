My Hero Academia capitolo 202: Bakugo sta diventando un buon amico?

Le ultime vicende di My Hero Academia, narrate anche nel finale della terza stagione animata, ci hanno rafforzato il legame tra Deku e il suo amico d'infanzia, Katsuki Bakugo. Nell'ultimo capitolo, il numero 202, il giovane Kacchan si è dimostrato più apprensivo del solito, dando prova di star diventando infine un buon amico per Midoriya.

È successo nelle prime pagine del capitolo 202: al termine del secondo set di incontri tra gli studenti della classe 1-A e 1-B è avvenuto un dialogo tra All Might e Deku. I due hanno iniziato a parlare del One for All e degli strani avvenimenti che stanno capitando al protagonista, quand'ecco che Bakugo appare all'improvviso dietro i due, facendo sobbalzare Izuku.

Kacchan, senza troppi fronzoli, rimprovera i due perché stanno dialogando di un segreto simile ad alta voce, redarguendoli sul fatto che, se è riuscito a sentirli lui, anche altri studenti o professori potrebbero averlo fatto. In seguito Katsuki, saputo che il suo compagno di classe ha anche difficoltà nel padroneggiare il One for All, cerca di spronarlo facendogli notare i suoi miglioramenti dal loro ultimo incontro.

È chiaro che, seppur con atteggiamenti chiaramente irruenti, Kacchan si sta preoccupando per il buon Deku e, a modo suo, si sta dimostrando un buon amico, mantenendo il segreto che lega il protagonista a All Might e dandogli suggerimenti su come comportarsi.

Ricordiamo che il nuovo capitolo di My Hero Academia torna il 29 ottobre.