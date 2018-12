My Hero Academia: il capitolo 208 ha chiarito l'obiettivo di Bakugo!

Da pochi giorni, sulle pagine di Weekly Shonen Jump, è disponibile il capitolo 208 di My Hero Academia: le nuove pagine del manga di Kohei Horikoshi hanno messo Katsuki Bakugo sotto una luce diversa e proprio la fase conclusiva delle vicende più recenti ha messo in chiaro qual è l'obiettivo del giovane.

Il quarto set di incontri tra le classi A e B del primo anno al liceo Yuei si è concluso con la vittoria schiacciante del team guidato da Kacchan. Dopo aver dato prova della sua leadership, e di un deciso cambiamento del suo carattere, il rivale di Deku ha infine rivelato qual è il suo obiettivo ultimo, qualcosa che in fondo sapevamo già ma che adesso assume tutto un altro sapore.

Bakugo ha intenzione di diventare l'eroe numero uno e di superare persino ciò che è stato Allmight. Un'affermazione che, soprattutto dopo le vicende che lo hanno visto contrapporsi a Izuku in un furioso litigio, acquistano un valore più prezioso e determinato: nonostante sia consapevole che Midoriya è destinato a percorrere le orme del Simbolo della Pace, poiché ha ereditato il One for All, il giovane Kacchan è deciso più che mai a essere comunque il più forte di tutti.

Le recenti azioni di Katsuki hanno avuto un certo impatto su Deku, che ha osservato lo scontro stupefatto e ammutolito. A giudicare dagli spoiler del capitolo 209 di My Hero Academia, il quinto set di incontri gli permetterà di scendere finalmente in campo e dimostrare tutto il suo valore.