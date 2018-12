My Hero Academia: il capitolo 209 mostra l'ultimo scontro tra classi!

In My Hero Academia arriva la conclusione del quarto scontro tra la Classe A e la Classe B che vede vittoriosa la squadra di Bakugo con uno scarto nettissimo.

Nelle quindici pagine del nuovo capitolo settimanale di My Hero Academia, mentre Aizawa e Vlad analizzano rispettivamente la vittoria e la sconfitta della propria squadra, entrano in campo i nove contendenti dell'ultimo scontro tra la Classe A e la Classe B. Midoriya viene descritto come il bersaglio principale dai cinque membri della Classe B a causa della sua potenza esplosiva simile a quella di Bakugo e sarà considerato il nemico prioritario. Shinso e Monoma stanno infatti mettendo a punto delle strategie per poter contrastare il protagonista.

Tra le fila della classe A, invece, c'è preoccupazione sulla strategia da adottare a causa delle unicità estremamente tecniche del gruppo. Deku, nel mentre, fa dei giri di prova del campo per verificare se il One For All sia ancora completamente sotto il suo controllo. Il quinto scontro inizia, ma All Might viene distratto da una chiamata di Gran Torino. Intanto, a Tartarus, All for One rimane sotto il controllo attento delle guardie che parlano di una condanna da effettuare appena possibile e prima dell'arrivo di Gigantomachia. Il super villain, in cella, sorride affermando di poter sentire la voce del suo fratellino.