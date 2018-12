My Hero Academia capitolo 211: cosa sta accadendo al One for All?

Il capitolo 211 di My Hero Academia è disponibile sulle pagine del più recente numero di Weekly Shonen Jump. Approfondiamo quanto accaduto nelle nuove tavole create dal maestro Kohei Horikoshi, che sembrano aver messo Deku e il One for All in una situazione davvero critica.

Come già analizzato negli spoiler, il nuovo capitolo di My Hero Academia è interamente dedicato alla misteriosa e cupa manifestazione del One for All nel braccio destro di Izuku. Col passare delle pagine, il protagonista è sempre più succube delle scintille oscure, che non gli permettono di controllare appieno il suo Quirk e gli fanno provare uno strano dolore.

Tutti, dai professori ai partecipanti del quinto set di incontri, osservano attoniti ciò che sta succedendo a Midoriya e Allmight chiede disperatamente ad Aizawa di sospendere le esercitazioni per capire come far fronte all'anomalia che ha colpito il suo pupillo.

Sul finire del capitolo, però, soltanto la giovane Uraraka si getta sul suo compagno di classe e tenta di placare la furia del One for All impazzito. La ragazza si gira infine verso Shinso, invitandolo a fare la propria mossa. Ed è qui che finisce il capitolo 211 di My Hero Academia, lasciando intendere che Shinso - come si era intravisto qualche tempo fa - sembra possedere un potere in grado di collegarsi al Quirk di Deku.